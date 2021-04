Assistente Google, la modalità di guida inizia a essere disponibile fuori dagli USA (Di lunedì 19 aprile 2021) Chi vive negli Stati Uniti e usa uno smartphone Android, probabilmente ha già visto la nuova soluzione per dispositivi mobili offerta dall’Assistente Google per quanto riguarda la guida, destinata ad andare a sostituire Android Auto. La notizia è che, finalmente, il colosso di Mountain View ha deciso di portarlo fuori dai confini nazionali. Dopo diversi mesi di sviluppo, sembra infatti che Google si sia convinta della maturità della sua nuova modalità di guida. A partire da questa settimana dunque gli utenti Android di diversi Paesi inizieranno a vedere la nuova esperienza simile ad Android Auto. La pagina di supporto di Google menziona che questa anteprima della modalità di guida dell’Assistente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Chi vive negli Stati Uniti e usa uno smartphone Android, probabilmente ha già visto la nuova soluzione per dispositivi mobili offerta dall’per quanto riguarda la, destinata ad andare a sostituire Android Auto. La notizia è che, finalmente, il colosso di Mountain View ha deciso di portarlodai confini nazionali. Dopo diversi mesi di sviluppo, sembra infatti chesi sia convinta della maturità della sua nuovadi. A partire da questa settimana dunque gli utenti Android di diversi Paesi inizieranno a vedere la nuova esperienza simile ad Android Auto. La pagina di supporto dimenziona che questa anteprima delladidell’...

