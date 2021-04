Roma | addio al quarto posto? Le dure parole di Fonseca

(Di domenica 18 aprile 2021) Paulo, allenatore della, è intervenuto al termine della gara di campionato di Serie A persa dai giallorossi contro il Torino per 3 a 1. “Mi assumo tutte le responsabilità”, non si è tirato indietro Paulo, allenatore della, al termine della pesante sconfitta di campionato contro il Torino. Solo pochi giorni fa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

- La Roma sbatte contro il Torino di Nicola e dice definitivamente addio al quarto posto. La squadra di Paulo Fonseca ha perso 3 a 1 per le reti di Sanabria, Zaza e Rincon. A nulla è servito la rete dopo...