Rick and Morty approdano in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Di domenica 18 aprile 2021) Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo pack a tema Rick and Morty in uno dei suoi titoli di punta, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Moltissimi appassionati stanno aspettando Rainbow Six Parasite, ex Quarantine, ma Ubisoft non ha decisamente lasciato indietro gli aggiornamenti di Six Siege. Uno dei, e forse “il”, capitolo più popolare della serie, che vanta tantissimi fan, milioni di giocatori e tornei a tema, è anche uno dei videogiochi di punta dell’azienda, che porta avanti franchise importanti come Assassin’s Creed e Watch Dogs. Recentemente, tramite comunicato stampa, Ubisoft e Adult Swim hanno annunciato una stramba collaborazione per due nuovi pack cosmetici legati a Rick and Morty, popolarissima ... Leggi su tuttotek (Di domenica 18 aprile 2021) Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo pack a temaandin uno dei suoi titoli di punta, TomSixMoltissimi appassionati stanno aspettandoSix Parasite, ex Quarantine, ma Ubisoft non ha decisamente lasciato indietro gli aggiornamenti di Six. Uno dei, e forse “il”, capitolo più popolare della serie, che vanta tantissimi fan, milioni di giocatori e tornei a tema, è anche uno dei videogiochi di punta dell’azienda, che porta avanti franchise importanti come Assassin’s Creed e Watch Dogs. Recentemente, tramite comunicato stampa, Ubisoft e Adult Swim hanno annunciato una stramba collaborazione per due nuovi pack cosmetici legati aand, popolarissima ...

Advertising

Artvinici : Marquei como visto Rick and Morty - 2x4 - Total Rickall - Artvinici : Marquei como visto Rick and Morty - 2x3 - Auto Erotic Assimilation - Artvinici : Marquei como visto Rick and Morty - 2x1 - A Rickle in Time - rick_schmit : RT @90sfootball: Ronaldo, Pierluigi Collina and Francesco Totti, 1999. - Artvinici : Marquei como visto Rick and Morty - 1x8 - Rixty Minutes -