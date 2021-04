Riaperture a Genova | prudenza per cinema e teatri | “Non vogliamo altre chiusure | serve partire con attenzione”

Advertising

WomanfromTokyo2 : [Ma poi io devo ancora capire di che riaperture stiamo parlando. Perché, ristoranti aperti di sera, con un coprifuo… - Michele77923129 : Io sono per le riaperture e sono di Genova è solo perché ho letto questa cosa qua allora dovrebbero chiudere tutto… - claudiafabbri5 : RT @mosllerdd: @rep_genova Stesse pericolose idiozie diffuse estate scorsa che causarono 2*ondata e +100mila italiani morti. Chi spinge X r… - pennadireve : Oggi sono andato a raccogliere le reazioni dei ristoratori genovesi alla notizia delle graduali riaperture dal 26 a… - pennadireve : Oggi sono andato a raccogliere le reazioni dei ristoratori genovesi alla notizia delle graduali riaperture dal 26 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Genova

"Un risultato importante in vista dellein programma il 26 aprile. Voglio ringraziare ...è stato soccorso questa sera intorno alle 18 dopo essere stato investito da un'auto in via. ...I 6.947 CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.468 LA SPEZIA 831 IMPERIA 1.1003. "Un risultato importante in vista dellein programma il 26 aprile " prosegue il ...Gli operatori: «Bisogna capire quale sarà il colore della Liguria il 26» È stato previsto il ritorno in attività di una sala di proiezione su dieci ...I nostri tempi hanno invertito la Sindrome di Cassandra: non si avverano le proiezioni ma nessuno se lo ricorda La pandemia ha creato antagonismi, destra e sinistra della virologia. Liberi pensatori, ...