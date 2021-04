Protesta ristoratori Umbria, Vissani: “Cucinerò per Draghi” (Di domenica 18 aprile 2021) “Certo che andrò, lo avevo detto. Cucineremo lì per lui, andiamo e vediamo che succede. Io mi sono portato qualche cosa, potrei fare lo qualcosina con lo zafferano, visto che Città della Pieve è famosa anche per questo. Forse una zuppa di lenticchie. Alle 11.30 saremo lì”. Così all’Adnkronos lo chef Gianfranco Vissani, che sarà presente oggi al sit-in di Protesta di alcuni imprenditori del settore enogastronomico dell’Umbria fuori la villa di Mario Draghi, a Città della Pieve, in Umbria. “Se penso che riusciremo a farci ricevere dal Premier? Non lo so – dice – ma la questura ha dato l’ok. Io vado…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) “Certo che andrò, lo avevo detto. Cucineremo lì per lui, andiamo e vediamo che succede. Io mi sono portato qualche cosa, potrei fare lo qualcosina con lo zafferano, visto che Città della Pieve è famosa anche per questo. Forse una zuppa di lenticchie. Alle 11.30 saremo lì”. Così all’Adnkronos lo chef Gianfranco, che sarà presente oggi al sit-in didi alcuni imprenditori del settore enogastronomico dell’fuori la villa di Mario, a Città della Pieve, in. “Se penso che riusciremo a farci ricevere dal Premier? Non lo so – dice – ma la questura ha dato l’ok. Io vado…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

