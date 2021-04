Papa Francesco riaccoglie i fedeli in piazza San Pietro: “Mi mancava” (Di domenica 18 aprile 2021) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 18 aprile 2021. Il Pontefice: “Seguo con preoccupazione gli avvenimenti nell’Ucraina orientale”. CITTA’ DEL VATICANO – Domenica 18 aprile Papa Francesco è ritornato a recitare l’Angelus dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticno. “Grazie a Dio – il primo commento del Pontefice – possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza per l’appuntamento domenicale e festivo. Mi manca la piazza quando devo fare l’Angelus in Biblioteca. Sono contento, grazie a Dio. E grazie a voi per la vostra presenza. Ai ragazzi dell’Immacolata che sono bravi. E a tutti auguro una buona domenica“. Il conflitto nell’Ucraina Orientale Il Pontefice ha espresso preoccupazione “per alcuni avvenimenti dell’Ucraina orientale, dove negli ultimi mesi si sono ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021) L’Angelus didi domenica 18 aprile 2021. Il Pontefice: “Seguo con preoccupazione gli avvenimenti nell’Ucraina orientale”. CITTA’ DEL VATICANO – Domenica 18 aprileè ritornato a recitare l’Angelus dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticno. “Grazie a Dio – il primo commento del Pontefice – possiamo ritrovarci di nuovo in questaper l’appuntamento domenicale e festivo. Mi manca laquando devo fare l’Angelus in Biblioteca. Sono contento, grazie a Dio. E grazie a voi per la vostra presenza. Ai ragazzi dell’Immacolata che sono bravi. E a tutti auguro una buona domenica“. Il conflitto nell’Ucraina Orientale Il Pontefice ha espresso preoccupazione “per alcuni avvenimenti dell’Ucraina orientale, dove negli ultimi mesi si sono ...

