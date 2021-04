LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Dennis Foggia ancora al comando, Migno resta nella Top5 (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 15.30 -6 Acosta attacca Foggia che si difende bene nel misto. -6 Caduta per Suzuki e Fernandez, non ci sono conseguenze per loro. -6 Che rimonta di Rodrigo! L’argentino di casa Gresini sta risalendo il gruppo di testa dopo un long lap penalty. -7 Acosta sferra il primo attacco a Foggia in curva 3! Nulla da fare per il leader del Mondiale che resta secondo. -7 KTM attacca Foggia! Tre moto austriache sfidano il romano. -8 Foggia ed Acosta cercano di allungare! Masià e Sasaki sono i primi ricucire il gap dalla testa della corsa. -9 Andrea Migno! ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LADELLA GARA DI MOTO2 DALLE 15.30 -6 Acosta attaccache si difende bene nel misto. -6 Caduta per Suzuki e Fernandez, non ci sono conseguenze per loro. -6 Che rimonta di Rodrigo! L’argentino di casa Gresini sta risalendo il gruppo di testa dopo un long lap penalty. -7 Acosta sferra il primo attacco ain curva 3! Nulla da fare per il leader del Mondiale chesecondo. -7 KTM attacca! Tre moto austriache sfidano il romano. -8ed Acosta cercano di allungare! Masià e Sasaki sono i primi ricucire il gap dalla testa della corsa. -9 Andrea! ...

Advertising

SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? #Moto3 LIVE: sul canale 208 la diretta del GP del Portogallo a Portimao #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMoto… - SkySportMotoGP : ?? #Moto3 LIVE: sul canale 208 la diretta del GP del Portogallo a Portimao #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - sportli26181512 : Moto2 e Moto3, la diretta LIVE del GP di Portimao in Potogallo: In diretta da Portimao la gara della Moto3, con due… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Menù ricchissimo con #SerieA #PremierLeague #FACup… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: bandiera verde! Scatta il warm-up - #Moto3 #Portogallo #DIRETTA: #bandiera… -