Giusy Buscemi è tornata a parlare de Il Paradiso delle Signore

Televisione L'ex Miss Italia è rimasta nel cuore dei fan grazie al ruolo della Venere Teresa Iorio Pubblicato su 18 Aprile 2021 La carriera di Giusy Buscemi è andata avanti ma l'attrice siciliana non dimentica la fiction che le ha cambiato la vita: Il Paradiso delle Signore. Dopo diversi e piccoli ruoli l'ex Miss Italia è stata scelta per indossare i panni della protagonista Teresa Iorio nel 2015. Un volto nuovo, intrigante, che ha subito conquistato il pubblico. Le prime due stagioni della fiction sono state un grande successo in prima serata ma quando la Rai ha deciso di trasformare quella serie in una soap opera quotidiana la Buscemi è stata costretta a fare un passo ...

