Esclusiva “Report”: i contratti ‘segreti’ per i vaccini Pfizer e Moderna (Di domenica 18 aprile 2021) contratti “segreti” tra Ue e le case farmaceutiche Pfizer e Moderna: l’Esclusiva di Report. L’Unione Europea li ha tenuti nascosti per mesi: prima ha rifiutato di pubblicarli, poi ha coperto con una serie di omissis i dati sensibili. La trasmissione di Rai 3 è venuta in possesso dei contratti e ha pubblicato integralmente i primi contratti per l’acquisto dei vaccini anti-Covid stipulati da Bruxelles a fine 2020 con Pfizer e Moderna. Report tornerà a parlare di vaccini nella puntata di lunedì 19 aprile. I contratti “segreti” tra Ue e Moderna e Pfizer Con questi contratti, l’Europa ha versato un anticipo di 700 milioni ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 aprile 2021)“segreti” tra Ue e le case farmaceutiche: l’di. L’Unione Europea li ha tenuti nascosti per mesi: prima ha rifiutato di pubblicarli, poi ha coperto con una serie di omissis i dati sensibili. La trasmissione di Rai 3 è venuta in possesso deie ha pubblicato integralmente i primiper l’acquisto deianti-Covid stipulati da Bruxelles a fine 2020 contornerà a parlare dinella puntata di lunedì 19 aprile. I“segreti” tra Ue eCon questi, l’Europa ha versato un anticipo di 700 milioni ...

