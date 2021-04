E …. Dio? (Di domenica 18 aprile 2021) E ….. Dio? Di Vincenzo Calafiore 18 Aprile 2021 Udine “ …. Mi sono sentito parte di un -ovunque – anche fuori posto, ma non in una chiesa vuota che d’estate si riempiva di passeri. Volavano alto quando entravo e sempre verso le piccole vetrate colorate; una volta seduto e tornava il silenzio, tornavano a posarsi sul nudo altare in pietra e lì stavano sereni ….. “ Vincenzo Calafiore Quella chiesa è rimasta nel cuore tanto che ancora adesso in questa terra che mi ospita, in chiesa ci vado quando è vuota, c’è il silenzio “ quell’attimo di raccoglimento” , per poter parlare con lui: Dio ! Non ci sono passeri è una chiesa fredda molto diversa dalla mia, che d’estate in quella frescura entrano pure gli asini. Non vado ogni domenica a messa, ciò non significa che ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 aprile 2021) E …..? Di Vincenzo Calafiore 18 Aprile 2021 Udine “ …. Mi sono sentito parte di un -ovunque – anche fuori posto, ma non in una chiesa vuota che d’estate si riempiva di passeri. Volavano alto quando entravo e sempre verso le piccole vetrate colorate; una volta seduto e tornava il silenzio, tornavano a posarsi sul nudo altare in pietra e lì stavano sereni ….. “ Vincenzo Calafiore Quella chiesa è rimasta nel cuore tanto che ancora adesso in questa terra che mi ospita, in chiesa ci vado quando è vuota, c’è il silenzio “ quell’attimo di raccoglimento” , per poter parlare con lui:! Non ci sono passeri è una chiesa fredda molto diversa dalla mia, che d’estate in quella frescura entrano pure gli asini. Non vado ogni domenica a messa, ciò non significa che ...

