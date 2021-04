Covid, Fedriga: “Speranza? Confronto costruttivo, ma lockdown non funziona più” (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “Come Regioni abbiamo avuto un confronto sempre costruttivo con il ministro Speranza, questo non vuol dire che siano state condivise tutte le scelte. Oggi la strategia incentrata sulle chiusure non funzionerebbe così bene come un anno fa, non troverebbe l’adesione della popolazione stremata da un anno di sacrifici, oggi è molto meglio dare il via a una stagione di regole ma non di chiusure”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga durante la trasmisione ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. Leggi su dire (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “Come Regioni abbiamo avuto un confronto sempre costruttivo con il ministro Speranza, questo non vuol dire che siano state condivise tutte le scelte. Oggi la strategia incentrata sulle chiusure non funzionerebbe così bene come un anno fa, non troverebbe l’adesione della popolazione stremata da un anno di sacrifici, oggi è molto meglio dare il via a una stagione di regole ma non di chiusure”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga durante la trasmisione ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3.

