Coronavirus, le dichiarazioni di Speranza a “Mezz’ora in più” (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza si è espresso in merito alla nuova fase della pandemia Covid che l’Italia sta per iniziare a vivere. Covid, ministro Speranza: “Siamo entrati in una fase diversa grazie alla campagna vaccinale” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro della Salute Robertosi è espresso in merito alla nuova fase della pandemia Covid che l’Italia sta per iniziare a vivere. Covid, ministro: “Siamo entrati in una fase diversa grazie alla campagna vaccinale” su Notizie.it.

Advertising

Vathek1984 : A sentire le dichiarazioni piccate di Galli, Burioni, Crisanti, Travaglio, la Gruber...si capisce che con le riaper… - lauraBarieri : @matteoricci ' di coronavirus non si muore, non è la peste' sue dichiarazioni del 27.02.2020 coffe break: incapaci… - grecolaci : RT @PagellaPolitica: ? Non è vero che la variante inglese del #coronavirus è «40 volte più contagiosa» di quelle che circolavano prima, com… - PagellaPolitica : ? Non è vero che la variante inglese del #coronavirus è «40 volte più contagiosa» di quelle che circolavano prima,… - carlo_canepa : Abbiamo dato una “Panzana pazzesca” all'ex segretario del Pd @nzingaretti, secondo cui la variante inglese del coro… -