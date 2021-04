Benevento | le scuole superiori resteranno chiuse fino al 24 aprile

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche in fascia Arancione, almeno nella città capoluogo, le. Una decisione legata, a quanto si apprende da fonti vicine a palazzo Mosti, all’indice di contagiosità che aresta sopra la media regionale. Ricordiamo che in fascia Arancione sarebbe previsto il rientro in presenza di almeno il 50% degli studenti delle. Così non sarà almenoal 24, giorno in cui scadrà l’ordinanza che il sindaco Clemente Mastella dovrebbe pubblicare a breve. L'articolo proviene da Anteprima24.it.