Serie A, oggi si conclude la 31 giornata: il programma (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo i quattro anticipi del sabato, la 31a giornata di Serie A si conclude quest’oggi con 6 gare in programma, molto interessanti. Ecco il programma completo: SABATO 17 APRILE Crotone-Udinese 1-2 Sampdoria-Hellas Verona 3-1 Sassuolo-Fiorentina alle 3-1 Cagliari-Parma 4-3 DOMENICA 18 APRILE Milan-Genoa alle 12.30 Atalanta-Juventus alle 15.00 Bologna-Spezia alle 15.00 Lazio-Benevento alle 15.00 Torino-Roma alle 18.00 Napoli-Inter alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo i quattro anticipi del sabato, la 31adiA siquest’con 6 gare in, molto interessanti. Ecco ilcompleto: SABATO 17 APRILE Crotone-Udinese 1-2 Sampdoria-Hellas Verona 3-1 Sassuolo-Fiorentina alle 3-1 Cagliari-Parma 4-3 DOMENICA 18 APRILE Milan-Genoa alle 12.30 Atalanta-Juventus alle 15.00 Bologna-Spezia alle 15.00 Lazio-Benevento alle 15.00 Torino-Roma alle 18.00 Napoli-Inter alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

