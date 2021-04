Sassuolo Fiorentina 0-1 LIVE: fine primo tempo (Di sabato 17 aprile 2021) Al “Mapei Stadium”, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Fiorentina 0-1 MOVIOLA 5? Occasione Castrovilli – Combinazione con Ribery e tocco ravvicinato del numero 10 che calcia addosso a Consigli, sprecando una grande occasione. 16? Occasione Biraghi – Contropiede della Fiorentina con Vlahovic che serve Biraghi, sinistro potente del numero 3 e ottima respinta di Consigli. Sulla ribattuta Ribery calcia troppo centralmente tra le mani di Consigli. 22? Occasione Traore – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Al “Mapei Stadium”, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 5? Occasione Castrovilli – Combinazione con Ribery e tocco ravvicinato del numero 10 che calcia addosso a Consigli, sprecando una grande occasione. 16? Occasione Biraghi – Contropiede dellacon Vlahovic che serve Biraghi, sinistro potente del numero 3 e ottima respinta di Consigli. Sulla ribattuta Ribery calcia troppo centralmente tra le mani di Consigli. 22? Occasione Traore – ...

PremierSportsTV : Giacomo Bonaventura with an absolute ROCKET! ?? Fiorentina lead against Sassuolo ?? - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Fiorentinanews : #Bonaventura: 'Contro il #Sassuolo non si può stare tranquilli, #Iachini ci ha detto di fare determinati movimenti'… - sportli26181512 : De Zerbi contro Iachini: la frase ironica sentita da tutti in tv: Durante #Sassuolo-#Fiorentina l'allenatore nerove… - MatteoDovellini : Il Sassuolo palleggia, la Fiorentina riparte e fa male. Al terzo tentativo in contropiede, la bellissima rete di Bo… -