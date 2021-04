Raimondo Todaro approda ad Amici, quale sarà il suo ruolo? (Di sabato 17 aprile 2021) Raimondo Todaro, il bravo ballerino di Ballando con le Stelle, sarà presto ospite nel programma di Maria de Filippi, Amici, chiamato per giudicare una gara di ballo degli allievi. Raimondo Todaro e Elisa Isoardi a Ballando con le StelleLa notizia, ha scatenato la reazione dei fan del programma, perchè non è ancora chiaro, se la presenza del ballerino, possa diventare fissa nel programma e ricoprire i ruolo di giudice. C’è da dire, che nelle ultime settimane, non sono state poche le polemiche sui social, e tra il pubblico affezionato al programma, che male hanno ‘digerito’ alcune eliminazioni. Viene da pensare, che l’invito a Todaro, a partecipare al daytime del programma, si sia reso necessario, dopo le polemiche, che hanno avuto ... Leggi su formatonews (Di sabato 17 aprile 2021), il bravo ballerino di Ballando con le Stelle,presto ospite nel programma di Maria de Filippi,, chiamato per giudicare una gara di ballo degli allievi.e Elisa Isoardi a Ballando con le StelleLa notizia, ha scatenato la reazione dei fan del programma, perchè non è ancora chiaro, se la presenza del ballerino, possa diventare fissa nel programma e ricoprire idi giudice. C’è da dire, che nelle ultime settimane, non sono state poche le polemiche sui social, e tra il pubblico affezionato al programma, che male hanno ‘digerito’ alcune eliminazioni. Viene da pensare, che l’invito a, a partecipare al daytime del programma, si sia reso necessario, dopo le polemiche, che hanno avuto ...

