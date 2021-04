Pio e Amedeo | panico in studio dopo “Felicissima sera” | cosa è successo?

Advertising

QuiMediaset_it : Esordio boom per #FelicissimaSera Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con oltre 4.000.000 di spettatori e il… - MarioManca : Pio e Amedeo sfruttano una maschera, quella dell'italiano convinto che purtroppo si scriva con la «l», esattamente… - MediasetPlay : E quando Maria si alza, tutti MUTI (sì, anche Pio e Amedeo). ?? #FelicissimaSera - CarmenMaio : @FraLauricella Scusa non ho capito niente nel tuo tweet, chi sarebbe il volto del trash , Tommaso ? Se non sono tra… - AndreaA67460842 : Draghi ha preso una decisione dopo aver ascoltato i consigli di Pio e Amedeo. -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Su le ultime novità. , Maria De Filippi spiazza tutti e rivela: 'Sì ho tradito, ecco quando...'. Ieri, su Canale 5, l'esordio dello show condotto da. A tenere a battesimo il programma, la regina della tv Maria De Filippi. La conduttrice di Amici si è raccontata a cuore aperto in un'intervista, neanche a dirlo, tutta da ridere. Leggi ...Questa settimana però Mediaset ha esordito con la nuova trasmissione Felicissima Sera con a capoche per la prima volta si sono ritrovati a condurre un programma in prima serata. L'...Eugenia se ne va in lacrime, lapidaria Maria De Filippi. 'Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex per strada? E la De Filippi li ammutolisce: 'Tutte le sere me la chiede, di colori diversi' Tina Cip ...La conduttrice di Amici, Maria De Filippi, è stata l'ospite d'onore della prima puntata di Felicissima sera, su Canale Cinque. Maria De Filippi è stata una delle ospiti più importanti della prima ...