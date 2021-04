Pio e Amedeo, la loro 'Felicissima sera' fa il boom di ascolti (Di sabato 17 aprile 2021) Esordio boom per 'Felicissima sera'. Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con 4.070.000 spettatori e il 20.13% di share individui (24.28% sul pubblico attivo). Il programma ha segnato picchi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) Esordioper ''. Lo show di Pio edomina lata con 4.070.000 spettatori e il 20.13% di share individui (24.28% sul pubblico attivo). Il programma ha segnato picchi di ...

Advertising

noisiamovivi_ : RT @Erika_Scv: Avevamo bisogno della leggerezza di un programma del genere e non lo sapevamo. Grazie Mediaset, grazie Pio e Amedeo. #Felici… - LupettaLori : RT @amicii_news: Se lo meritano tantissimo, veramente. Un programma perfetto, ieri sera mi sono sentito libero, spensierato. Grazie Pio e A… - ResiannaM : RT @NicolaRaiano: Pio ed Amedeo, secondo il mio parere, sono i peggiori personaggi usciti dalla tv negli ultimi 10 anni. Basso livello.… - Fabs006 : RT @Erika_Scv: Avevamo bisogno della leggerezza di un programma del genere e non lo sapevamo. Grazie Mediaset, grazie Pio e Amedeo. #Felici… - ciceruacchio65 : RT @butpsychopath: Pio e Amedeo potevano parlare in ogni lingua ma hanno scelto quella della VERITÀ #FelicissimaSera -