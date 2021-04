Pagelle Qualifiche F1 | GP Emilia Romagna 2021 | Hamilton impeccabile | delusione Sainz

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Lewissu Mercedes conquista la pole position nel Gran Premio dell’, realizzando il miglior tempo in 1.14.411 davanti alle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Un ottimo Charles Leclerc ottiene il quarto crono, nettamente meglio rispetto al compagno di box Carlosjr., che resta fuori dal Q3 e chiude undicesimo. Ecco ledelledel sabato di Imola. LEWIS10Il re delle pole position mette il suo ennesimo sigillo, garantendosi il primo posto in griglia di partenza per la 99° volta in carriera. Nel pre-stagione si parlava di una Red Bull superiore alla Mercedes e di un Verstappen pronto a giocarsi strappargli il titolo, ma il britannico, dopo la vittoria in Bahrain, continua a ribadire la ...