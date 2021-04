LIVE MotoGP | GP Portogallo in DIRETTA | Valentino Rossi attardato in Q1 | Marc Marquez il più veloce

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.20: Piloti in pista per il 2° run di questa Q1, funzionale alla qualificazione in Q2. 15.18: I piloti rientrano i box per prepararsi per il 2° run. 15.16: Eccolo qui!fa il miglior tempo cin 1’39?253 con 146 millesimi di vantaggio su Mir e 0?277 sul fratello Alex.è settimo a 0?690. 15.14: Joan Mir si porta in vetta con il crono di 1’39?917 a precedere di 83 millesimi Pol Espargaro e 357si prende un altro giro per lanciarsi. 15.12:, Mir e ...