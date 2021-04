Il cattivo umore dei milanesi durerà a lungo, ma con juicio (Di sabato 17 aprile 2021) Il Centro studi Grande Milano ha chiesto alla Makno di Mario Abis di condurre un’indagine sullo stato d’animo dei milanesi nel pieno della seconda ondata pandemica. Il risultato è apparentemente contraddittorio. Da un lato i milanesi appaiono fortemente stressati, arrabbiati e, soprattutto, insicuri dal punto di vista sociale. Dall’altro lato, però, si dimostrano fiduciosi sulla possibilità che Milano possa farcela, puntando sulla cultura e sulla città metropolitana. E’ una contraddizione solo apparente. La sofferenza sociale c’è e si sente, così come il timore che la società post Covid possa essere più atomizzata e ingiusta dell’attuale, ma al tempo stesso si è ottimisti sul fatto che ciò possa essere evitato crescendo. Non si tratta di un pio desiderio, ma piuttosto di quello che un tempo si sarebbe chiamato “ottimismo della volontà”, ossia la ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Il Centro studi Grande Milano ha chiesto alla Makno di Mario Abis di condurre un’indagine sullo stato d’animo deinel pieno della seconda ondata pandemica. Il risultato è apparentemente contraddittorio. Da un lato iappaiono fortemente stressati, arrabbiati e, soprattutto, insicuri dal punto di vista sociale. Dall’altro lato, però, si dimostrano fiduciosi sulla possibilità che Milano possa farcela, puntando sulla cultura e sulla città metropolitana. E’ una contraddizione solo apparente. La sofferenza sociale c’è e si sente, così come il timore che la società post Covid possa essere più atomizzata e ingiusta dell’attuale, ma al tempo stesso si è ottimisti sul fatto che ciò possa essere evitato crescendo. Non si tratta di un pio desiderio, ma piuttosto di quello che un tempo si sarebbe chiamato “ottimismo della volontà”, ossia la ...

Il cattivo umore dei milanesi durerà a lungo, ma con juicio Un sondaggio della Makno fotografa la duplice anima della città, tra la sofferenza sociale dovuta anche a un welfare da rifondare e "l'ottimismo della volontà" che la spinge a investire sulla cultura ...

