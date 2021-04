Ex Ilva. Fiammata in Pla2. Usb: “Lavoratori salvi per miracolo. Manca manutenzione programmata” (Di sabato 17 aprile 2021) Degna fine di una settimana da dimenticare. L’incidente si è verificato nel reparto Pla2, durante la procedura di accensione del forno. Il processo è andato in blocco e, durante le operazioni di riaccensione, la fuoriuscita eccessiva di gas ha causato un forte boato ed una Fiammata. Fortunatamente le portine anteriori, dalle quali escono le bramme, erano alzate e questo ha evitato che lo spostamento di aria causasse gravi danni, tra cui anche il crollo del forno, al di sopra del quale alcuni Lavoratori erano impegnati nelle operazioni di riaccensione. Facile immaginare le tragiche e gravissime conseguenze che avremmo registrato in questa circostanza. Alla base la Mancanza di manutenzione programmata che rende ancor più pericolosa una attività già di suo delicatissima, tanto da ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 17 aprile 2021) Degna fine di una settimana da dimenticare. L’incidente si è verificato nel reparto, durante la procedura di accensione del forno. Il processo è andato in blocco e, durante le operazioni di riaccensione, la fuoriuscita eccessiva di gas ha causato un forte boato ed una. Fortunatamente le portine anteriori, dalle quali escono le bramme, erano alzate e questo ha evitato che lo spostamento di aria causasse gravi danni, tra cui anche il crollo del forno, al di sopra del quale alcunierano impegnati nelle operazioni di riaccensione. Facile immaginare le tragiche e gravissime conseguenze che avremmo registrato in questa circostanza. Alla base lanza diche rende ancor più pericolosa una attività già di suo delicatissima, tanto da ...

