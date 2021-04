Cagliari-Parma 4-3 | le pagelle di CalcioWeb | finale pazzesco | due gol in pieno recupero

(Di sabato 17 aprile 2021) E’ andato in archivio l’anticipo serale della 31esima giornata del campionato di Serie A, si è giocato un fondamentale scontro per la salvezza tra. La sfida ha regalato tantissime emozioni e gol: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. L’inizio di partita è tutto ospite, nei primi 31 minuti il risultato è già di 0-2 grazie ai gol di Pezzella e Kucka. I sardi rientrano in partita con la marcatura di Pavoletti. Nella ripresa è ancora ilad entrare meglio in campo e trova il tris con Man. Un gol di Marin riapre ancora la sfida, inarrivano due clamorosi gol delcon Pereiro e Cerri. Finisce 4-3, sardi in corsa per la salvezza, ilè quasi ...

CB_Ignoranza : Tenetevi Psg-Bayern noi ci prendiamo Cagliari-Parma. #CagliariParma #PsgBayern #SerieA - SkySport : CAGLIARI-PARMA 4-3 Risultato finale ? ? #Pezzella (6') ? #Kucka (31') ? #Pavoletti (39') ? #Man (59') ? #Marin (66'… - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - sportmediaset : Serie A: #CagliariParma 4-3, ai sardi lo scontro-salvezza al 94'. #SportMediaset - Soulkraven : RT @InvictosSomos: ? Min 05. Cagliari 0-1 Parma. ? Min 31. Cagliari 0-2 Parma. ? Min 39. Cagliari 1-2 Parma. ? Min 59. Cagliari 1-3 Parma.… -

... in Italia nessuno migliore dell'attaccante delLeonardo Pavoletti ha regalato una speranza al, accorciando le distanze nel match contro ilcon la specialità della casa: il ...3 - 3 LIVE 5' Pezzella (P), 31' Kucka (P), 39' Pavoletti (C), 59' Man (P), 66' Marin (C), 91' Pereiro (C)(3 - 5 - 2): Vicario; Rugani (64' Pereiro), Godin, Carboni; Zappa (...Successo pesante del Cagliari nel quarto anticipo del 31° turno di Serie A: il Cagliari infatti ha vinto per 4-3 sul Parma al termine di un’incredibile rimonta in cui i sardi sono andati sotto per 2-0 ...Il Cagliari sfida il Parma nello scontro salvezza della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.