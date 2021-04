Annalisa Minetti torna a vedere grazie a due occhi elettronici

(Di sabato 17 aprile 2021) News Svolta nella vita della cantante e atleta, cieca da quando aveva 18 anni Pubblicato su 17 Aprile 2021 Splendida notizia per. Sulle pagine del settimanale Grand Hotel l’artista ha annunciato che presto potràre a. Proprio così: dopo 27 anni di buio la cantante e attrice potrà finalmente ammirare il mondo che la circonda. Tutto merito di una tecnologia di ultima generazione che le cambierà sicuramente la sua quotidianità di sportiva, moglie e mamma. La malattia diva avanti da quasi trent’anni ma ora c’è una svolta importante, come spiegato dalla diretta interessata: “Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine grandi ...

Oltre che, le atlete paralimpiche delle Fiamme Azzurre"artista di chiara fama" e Sara Morganti , l'Ambasciatrice Paralimpica e Capitano della Nazionale femminile di Sitting Volley ...... Luca Mancuso ed importanti ospiti: Sabrina Battista del gruppo LVM Academy " training mind, i cantantie Francesco Baccini e due esperti di musica Dario e Flavio Pesce. 'La vita ...Splendida notizia per Annalisa Minetti. Sulle pagine del settimanale Grand Hotel l’artista ha annunciato che presto potrà tornare a vedere. Proprio così: dopo 27 anni di buio la cantante e attrice pot ...18:02:05 CASERTA. Nel quadro di una serie di iniziative tese a valorizzare al Liceo Manzoni lo Sport come denominatore comune, il giorno 23 aprile 2021 alle ore 16.30, in modalità streaming sulla pagi ...