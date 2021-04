Roma, 'Sei una spia dei professori': pestato a 15 anni dal branco di sette ragazzini, il video sui social (Di venerdì 16 aprile 2021) 'Sei una spia dei professori', e lo pestano a sangue in sette. Accade a Roma e la vittima è un ragazzo di 15 anni: i carabinieri della Stazione Roma Cinecittà , al termine di un'articolata attività d'... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) 'Sei unadei', e lo pestano a sangue in. Accade ae la vittima è un ragazzo di 15: i carabinieri della StazioneCinecittà , al termine di un'articolata attività d'...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sei Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta ...Roma,...

Roma, 'Sei una spia dei professori': pestato a 15 anni dal branco di sette ragazzini, il video sui social 'Sei una spia dei professori', e lo pestano a sangue in sette. Accade a Roma e la vittima è un ragazzo di 15 anni: i carabinieri della Stazione Roma Cinecittà , al termine di un'articolata attività d'...

Smalling choc: il giocatore della Roma rapinato in casa da uomini armati, costretto ad aprire la cassaforte Attimi di terrore per Chris Smalling: rapina nella notte in casa del giocatore della Roma. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in ...

Smalling, rapina in casa: 3 uomini armati, il romanista costretto ad aprire la cassaforte. Famiglia sorpresa nel sonno Attimi di terrore per Chris Smalling: rapina nella notte in casa del giocatore della Roma. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e ...

