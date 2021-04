Proteste ristoratori, il sostegno di Sandra Milo: “Non si può vivere così, come pagano i debiti?” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra i personaggi dello spettacolo che si sono schierati apertamente al fianco dei ristoratori c’è anche Sandra Milo. La celebre attrice e conduttrice è stata presente in piazza a Roma per manifestare il suo sostegno nei confronti del popolo delle partite IVA che chiede di poter ricominciare a lavorare. Persone che Sandra Milo dice di “portare nel cuore” per tutti i disagi che stanno vivendo. “Non riesco a dormire pensando a queste persone disperate, a famiglie che non hanno i soldi e non hanno da mangiare – ha detto la conduttrice – come fanno queste persone a vivere, cosa dicono ai bambini? Bisogna mettersi una mano sul cuore e aiutare queste persone”. LEGGI ANCHE => L’Italia protesta: scuola e rider alzano la voce, tra ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra i personaggi dello spettacolo che si sono schierati apertamente al fianco deic’è anche. La celebre attrice e conduttrice è stata presente in piazza a Roma per manifestare il suonei confronti del popolo delle partite IVA che chiede di poter ricominciare a lavorare. Persone chedice di “portare nel cuore” per tutti i disagi che stanno vivendo. “Non riesco a dormire pensando a queste persone disperate, a famiglie che non hanno i soldi e non hanno da mangiare – ha detto la conduttrice –fanno queste persone a, cosa dicono ai bambini? Bisogna mettersi una mano sul cuore e aiutare queste persone”. LEGGI ANCHE => L’Italia protesta: scuola e rider alzano la voce, tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Proteste ristoratori Covid, la proposta di 'Città Futura': 'Vaccini anche per ristoratori e commercianti' Tra le classi maggiormente colpite rientrano senza dubbio i ristoratori, i titolari delle palestre, i titolari dei negozi di abbigliamento, i parrucchieri, i centri estetici e così via. Le proteste ...

Covid, la proposta di Vibo Futura: 'Vaccini anche per ristoratori e commercianti' Tra le classi maggiormente colpite rientrano senza dubbio i ristoratori, i titolari delle palestre, i titolari dei negozi di abbigliamento, i parrucchieri, i centri estetici e così via. Le proteste ...

Terni protesta contro Tari e altre tasse: ristoratori e baristi in piazza con padelle, grembiuli e shaker Si vedranno cappelli da chef, shaker, vassoi, padelle, cucchiai e coperchi. Sono gli utensili richiesti per la partecipazione alla manifestazione in programma giovedì 22 aprile in piazza Europa a Tern ...

Protesta ristoranti, Vissani: "Anch'io a cucinare davanti villa Draghi" Lo chef si dice pronto ad aderire alla protesta pacifica dei ristoratori umbri di fronte al ritiro del premier a Città della Pieve ...

