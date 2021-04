Petrolio: poco mosso in avvio, Wti a 63,84 dollari (Di venerdì 16 aprile 2021) avvio di giornata senza sensibili variazioni per le quotazioni del Petrolio. Il greggio Wti passa di mano a 63,84 dollari al barile a fronte dei 63,37 dollari di ieri sera ed anche il Brent è in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021)di giornata senza sensibili variazioni per le quotazioni del. Il greggio Wti passa di mano a 63,84al barile a fronte dei 63,37di ieri sera ed anche il Brent è in ...

