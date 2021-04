Paola Romano | chi è la terza moglie di Massimo Ghini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021)è ladell’attore. L’attore è stato sposato prima con Nancy Brilli, matrimonio durato tre anni, e poi con Federica Lorrai, con cui ha avuto i gemelli Camilla e Lorenzo nel 1994. Prima di sposarsi nel 2002,sono diventati genitori di Leonardo (1996) e Margherita (1999)., costumista per il cinema e la tv, ha deciso di abbandonare il lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia, facendo lae la mamma a tempo pieno. “Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto ...