Napoli-Inter: Osimhen titolare, le probabili formazioni del big match di Serie A (Di venerdì 16 aprile 2021) Napoli-Inter è il match più importante della 31^ giornata di Serie A, gli uomini di Conte viaggiano verso lo scudetto mentre quelli di Gattuso vogliono punti per la qualificazione Champions League. Nelle probabili formazioni di Napoli-Inter ci sono cambi per Gennaro Gattuso pronto a lanciare Osimhen titolare, mentre Conte punta sulla formazione tipo. Qui Napoli – Il Napoli per la sfida con l'Inter non potrà sicuramente contare su Lozano squalificato e Ospina infortunato. Al loro posto giocheranno Politano e Ospina. Un dubbio sulla trequarti con Zielinski che si è allenato con i postumi di una contrattura. Il polacco si è ripresa, ma qualora Gattuso non volesse ...

Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà seguita in tutto il Mondo. ?? - Step_Anto_Inter : Squadra concreta, con Lukaku che può far goal in qualsiasi momento. Il Napoli sta giocando bene, ha vinto partite i… - Step_Anto_Inter : Carmignani: 'L’Inter è una corazzata, Lukaku può far goal in qualsiasi momento' Con un passato con la maglia del N… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter Serie A, giornata 31: probabili formazioni e orari tv Napoli - Inter Napoli : Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Inter : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, ...

Il Ciuccio e La Zebra: amici mai, ma stavolta... Atalanta - Juventus e Napoli - Inter faranno passare in secondo piano tutte le altre sfide, non solo perchè sono i due big match di giornata ma perchè per un giorno, due città, due squadre, due ...

Napoli-Inter, la chiave è sulle fasce: decisiva la sfida tra Insigne e Hakimi Una delle chiavi principali di Napoli-Inter sarà la sfida sulle fasce: gli azzurri dovranno essere bravi soprattutto a reggere il confronto in quel settore del campo dove la squadra di ...

Esposito: "Conte prima o poi allenerà il Napoli. No a Cannavaro" Paolo Esposito, giornalista, nel corso della sua intervista ad AreaNapoli.it ha parlato anche di Napoli-Inter: 'Con lui i partenopei vinceranno lo Scudetto'.

