Maturità 2021 | tutte le novità e approfondimenti sui canali Rai

ROMA – L'Esame di Stato del secondo ciclo, la Maturità 2021, con tutte le sue novità: dall'elaborato, che sarà assegnato a ciascuna ragazza e ciascun ragazzo entro fine aprile, alle modalità di svolgimento del colloquio, al Curriculum dello Studente. Sarà questo il tema al centro del nuovo appuntamento "La Scuola in Tivù – Percorsi di Maturità", in onda su Rai Scuola, dal 19 al 29 aprile, dal lunedì al giovedì, con due puntate quotidiane, dalle 15.30 alle 16.30, in replica dalle 19.30 alle 20.30. Tutti i contenuti resteranno poi sempre a disposizione della comunità scolastica sul portale di Rai Scuola (www.raiscuola.rai.it) e su Rai Play (www.raiplay.it).

Elaborato maturità 2021: come funziona, idee ed esempi Cos'è l'elaborato di maturità 2021, esempi svolti ed idee, sarà la docente di scuola superiore Emanuela Gnudi , a illustrarcelo. Maturità 2021, elaborato multidisciplinare: cos'è, come funziona, ...

