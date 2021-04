GP Portimao | Moto2 | ancora Roberts nelle FP2

(Di venerdì 16 aprile 2021) La pioggia risparmia la, in occasione delle FP2 del GP di. Ma la sostanza non cambia: Joe, dopo aver preso la testa in FP1, si conferma anche nella seconda sessione. Lo statunitense segna un tempo spaventoso, 1’43?144, abbassando di ben sette decimi il crono che lui stesso aveva fatto registrare in mattinata. Merito di un asfalto migliorato ma anche del polso destro del californiano, molto efficace qui sul giro secco. Rifila tre decimi a Raul Fernandez, secondo, e sei ad un Aron Canet finalmente veloce. Così com’è veloce Marco Bezzecchi, quinto dietro al sempreverde Remy Gardner. Delude un pochino Sam Lowes, che non fa meglio di settimo. Molte le sorprese in top ten, da Hector Garzo, sesto, ad Albert Arenas, ottavo alla sua terza gara in. Marcel Schrotter e Xavi Vierge completano la top ...

Joe Roberts si conferma imprendibile in questo venerdì di prove libere. Il pilota ...