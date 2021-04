Gianluca Vacchi, la figlia operata per una malformazione: «Vederla soffrire è stato molto provante» (Di venerdì 16 aprile 2021) La bimba di Gianluca Vacchi, di appena cinque mesi e mezzo, è stata operata lunedì per la malformazione al palato con cui è nata. Tutto è andato per il meglio, ma per i genitori e la piccola non sono stati certamente giorni facili. È stato proprio l’influencer, con una foto su Instagram in cui tiene... Leggi su donnapop (Di venerdì 16 aprile 2021) La bimba di, di appena cinque mesi e mezzo, è statalunedì per laal palato con cui è nata. Tutto è andato per il meglio, ma per i genitori e la piccola non sono stati certamente giorni facili. Èproprio l’influencer, con una foto su Instagram in cui tiene...

