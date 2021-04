F1, GP Emilia-Romagna 2021: problemi per Verstappen nelle libere 2, torna ai box (Di venerdì 16 aprile 2021) Guai per Max Verstappen durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 a Imola. L’olandese dopo appena otto minuti di sessione è costretto ad accostare la sua Red Bull a bordo pista perché sono stati riscontrati alcuni problemi. Uno strano rumore non gli permette di continuare, problema affidabilità che torna per la scuderia austriaca. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Guai per Maxdurante la seconda sessione di provedel Gran Premio dell’a Imola. L’olandese dopo appena otto minuti di sessione è costretto ad accostare la sua Red Bull a bordo pista perché sono stati riscontrati alcuni. Uno strano rumore non gli permette di continuare, problema affidabilità cheper la scuderia austriaca. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : Intanto il grande Bonaccini invita a studiare in Emilia Romagna con una foto di Pisa - RegioneER : #2Agosto. Al via il processo sui mandanti della strage alla stazione di #Bologna. La Regione #EmiliaRomagna, parte… - SkySportF1 : ?? Bottas comanda in una mattina equilibratissima! (?? #FP1) ?? Top-6 in 3 decimi e le Rosse ci sono Il resoconto ?… - MarconiExpress : RT @BLQairport: Sosteniamo il piano vaccinale della @RegioneER ????? Per tornare a vivere, viaggiare, volare. ?? #Covid19 #vaccinoAnticovid… - Nahuak_ : @sharincam GRANDE PREMIO ITAIPAVA HAAS BAND BRASTEMP COCACOLA GLOBO RECORD COLGATE SBT VOLVO ELETROLUX SANTA CATARI… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna L'indice Rt nazionale scende a 0,85. Campania verso l'arancione, tre regioni vicine alla conferma del "rosso" L'indice Rt regione per regione Questi i dati nel dettaglio dell'indice Rt nelle diverse regioni: Abruzzo, 0.92; Basilicata, 1.08; Calabria, 0.9; Campania, 1; Emilia Romagna, 0.78; Friuli Venezia ...

F1 Gp Imola 2021, prime libere: Bottas davanti a Hamilton. Leclerc quarto. Live FP2 Orari tv Il programma del gran premio dell'Emilia Romagna ha subito una modifica degli orari per via del funerale del Principe Filippo in programma nel Regno Unito alle 16 di sabato. Venerdì 16 ...

GP Emilia Romagna, Steiner: "Un anno per imparare, speriamo non in testacoda" Guenther Steiner deve digerire un altro errore di Nikita Mazepin, che danneggia la Haas andando a sbattere in uscita dalla Rivazza. Al russo concede tempo e pazienza, più un avviso: "La Haas non è la ...

F1, Nikita Mazepin ha un problema. E non è quello che pensate Il capolavoro - se così possiamo chiamarlo - è arrivato nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola. Nikita è finito nella ghiaia a inizio ...

L'indice Rt regione per regione Questi i dati nel dettaglio dell'indice Rt nelle diverse regioni: Abruzzo, 0.92; Basilicata, 1.08; Calabria, 0.9; Campania, 1;, 0.78; Friuli Venezia ...Orari tv Il programma del gran premio dell'ha subito una modifica degli orari per via del funerale del Principe Filippo in programma nel Regno Unito alle 16 di sabato. Venerdì 16 ...Guenther Steiner deve digerire un altro errore di Nikita Mazepin, che danneggia la Haas andando a sbattere in uscita dalla Rivazza. Al russo concede tempo e pazienza, più un avviso: "La Haas non è la ...Il capolavoro - se così possiamo chiamarlo - è arrivato nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola. Nikita è finito nella ghiaia a inizio ...