Ergastolo ostativo, il danno è fatto: per me questa sentenza è una vergogna (Di venerdì 16 aprile 2021) Questi sono giorni di festa, soprattutto per quei 1271 detenuti che si trovano al carcere “duro(?)” , al cosiddetto regime di 41 bis dell’ordinamento penitenziario. Tra questi gli stragisti Giuseppe e Filippo Graviano, Leoluca Bagarella, i Biondino, i Madonia, gli ‘ndranghetisti, i camorristi, i brigatisti e così via tanta “bella” gente. È successa una cosa che ha esaudito le intime speranze dei boss mafiosi, anche quelli irriducibili, il “sogno” divenuto “realtà” di poter ottenere il “tana libera tutti”. La Corte Costituzionale ieri, in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’Ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale. I giudici hanno rilevato che la “vigente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Questi sono giorni di festa, soprattutto per quei 1271 detenuti che si trovano al carcere “duro(?)” , al cosiddetto regime di 41 bis dell’ordinamento penitenziario. Tra questi gli stragisti Giuseppe e Filippo Graviano, Leoluca Bagarella, i Biondino, i Madonia, gli ‘ndranghetisti, i camorristi, i brigatisti e così via tanta “bella” gente. È successa una cosa che ha esaudito le intime speranze dei boss mafiosi, anche quelli irriducibili, il “sogno” divenuto “realtà” di poter ottenere il “tana libera tutti”. La Corte Costituzionale ieri, in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale. I giudici hanno rilevato che la “vigente ...

