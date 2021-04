Draghi: dal 26 aprile torna la zona gialla. “Priorità a scuole e attività all’aperto, spostamenti con pass tra regioni di colore diverso” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier: “Il governo sulle aperture ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento". Speranza: “Dal 15 maggio sì alle piscine all'aperto; dal primo giugno le attività connesse alle palestre. Dal primo luglio le fiere” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier: “Il governo sulle aperture ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento". Speranza: “Dal 15 maggio sì alle piscine all'aperto; dal primo giugno leconnesse alle palestre. Dal primo luglio le fiere”

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - DantiNicola : Non ho molto altro da aggiungere a quanto scritto oggi dal @nytimes se non un: sì, ne è valsa la pena!… - angelo_ra_ : RT @MolinariRik: Abbiamo chiesto e ottenuto dal Premier Draghi che il prossimo decreto sia da 40 miliardi , tutto dedicato alle partite iva… - AgoraMagazLatin : Draghi dice sì al ritorno della zona gialla dal 26 aprile: Riapriranno le attività all'aperto, compresa la ristoraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dal Draghi: "Il governo prende un rischio ragionato, riaprono le attività all'aperto. Usciremo dal debito con la crescita" Il capo del governo: "La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni sulle riaperture". - -

Conferenza Draghi, rivolta web durante la diretta: 'Rivogliamo Conte' Centinaia di commenti contro il governo Draghi durante la diretta Facebook in cui il Presidente del Consiglio, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza , annuncia le nuove riaperture dal 26 aprile e le nuove manovre economiche per ...

Draghi: "Non è previsto che le regole sull'alto debito tornino come erano prima" "Il criterio per uscire dalla situazione di alto debito è produrre la crescita su cui puntiamo, non credo che la situazione sarebbe diversa se avessimo fatto 30 miliardi anziché ...

Il paese riparte dalla scuola e le attività all'aperto dal 26 aprile, Draghi: "Rischio ragionato" l paese è pronto a ripartire e per questo il presidente del consiglio Mario Draghi ha comunicato che dal 26 aprile si darà precedenza a scuola e locali all'aperto. "Abbiamo preso questo rischio ...

