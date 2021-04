Arsenal, Arteta sul caso Aubameyang: “Pierre sta bene, ecco quando tornerà in campo” (Di venerdì 16 aprile 2021) L'Arsenal negli ultimi giorni è stato scosso dalla notizia della malattia contratta da Pierre-Emerick Aubameyang.VIDEO Europa League, Slavia Praga-Arsenal 0-4: Gunners travolgenti, gli highlights del matchIl gabonese durante l'ultimo raduno con la nazionale sarebbe stato contagiato e si sarebbe preso la malaria. Un'assenza pesante quella del centravanti, con i Gunners che sono alla ricerca di vittorie in questo finale di stagione per sperare in una qualificazione alle prossime coppe europee.Sulla malattia di Aubameyang è intervenuto oggi il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta che ci ha tenuto a rassicurare tutti: "È a casa e sta bene. È stato due giorni in ospedale per ricevere le cure adeguate, ma ora si sente bene. Non c'era contro lo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) L'negli ultimi giorni è stato scosso dalla notizia della malattia contratta da-Emerick.VIDEO Europa League, Slavia Praga-0-4: Gunners travolgenti, gli highlights del matchIl gabonese durante l'ultimo raduno con la nazionale sarebbe stato contagiato e si sarebbe preso la malaria. Un'assenza pesante quella del centravanti, con i Gunners che sono alla ricerca di vittorie in questo finale di stagione per sperare in una qualificazione alle prossime coppe europee.Sulla malattia diè intervenuto oggi il tecnico dell', Mikelche ci ha tenuto a rassicurare tutti: "È a casa e sta. È stato due giorni in ospedale per ricevere le cure adeguate, ma ora si sente. Non c'era contro lo ...

