Xbox Series X/S, PS5 e smartphone: in Italia si passa una media di 8 ore a settimana a giocare (Di giovedì 15 aprile 2021) Un recente report di IIDEA ha mostrato come nel 2020 la spesa Italiana di videogiochi e console sia aumentata rispetto all'anno precedente, andando a registrare un totale di 2 miliardi di euro. Un altro aumento registrato durante lo scorso anno è la quantità di ore settimanali passate in media a giocare: nel 2020 sono state 8 le ore settimanali, con una leggera differenza tra la prima ondata di COVID-19 (che ha portato le ore settimanali a 8,5) e la seconda ondata. Scavando un po' più a fondo, il tempo medio trascorso a giocare su console è stato di 6,9 ore a settimana, con PS4 come dispositivo più popolare a 6,3 ore seguito da Switch a 4,7 ore. E per quanto riguarda le console next-gen? Sebbene non vi sia alcuna indicazione su quale ...

