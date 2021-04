Vela | Europei Finn | Zsombor Berecs resiste al comando | Giles Scott sempre 2° Lontanissimo Iovenitti

(Di giovedì 15 aprile 2021) La quinta giornata di gara dei Campionati2021 è andata in archivio a Vilamoura (Portogallo) con il regolare svolgimento di altre due regate di flotta. Il programma, che finora non ha dovuto fronteggiare rinvii, prevede domani l’ultimo giorno della manifestazione con la nona e la decima regata dei Campionati. La classifica finale verrà definita quindi senza Medal Race.Berecz si conferma leader della generale ed èpiù vicino alla medaglia d’oro continentale, dopo aver vinto entrambe le prove disputate nel day-4, con un vantaggio di 11 punti nei confronti del primo inseguitore. Il 34enne ungherese, campione europeo in carica, scarta attualmente un 10° posto come peggior risultato, quindi anche da questo punto di vista potrebbe permettersi di ammortizzare un eventuale tonfo in una delle due ...

La quinta giornata di gara dei Campionati Europei Finn 2021 è andata in archivio a Vilamoura (Portogallo) con il regolare svolgimento di altre due regate di flotta. Il programma, che finora non ha ...Dopo qualche giorno di stop per rispetto all'emergenza Covid, nello scorso fine settimana il Circolo della Vela Bari è tornato ...