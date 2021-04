Un Posto al Sole “Morta di Soap” | Uno scherzo del destino

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Unalci porta a parlare di “di” con un personaggio che è stato di fatto figlio di un bruttissimodel. UnalPrima di parlare di altro però soffermiamoci sulle anticipazioni legate alla puntata di oggi, 15 aprile 2021, della notaopera. Serena si trova a vivere un momento di gravosa pressione. La donna è preoccupata per Filippo e per le sue condizioni di salute. Sarà dunque messa a dura prova da una novità che non si sarebbe mai aspettata di dover affrontare da sola. Nel frattempo Roberto non si ferma e continua ad essere sulle tracce di Pietro Abbate per cercare di capire qualcosa in più. LEGGI ANCHE >>> Addio alla? Le ricerche ...