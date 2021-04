Un medico del San Camillo a processo in Vaticano per furto di abiti (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Un dirigente medico dell'ospedale San Camillo di Roma è stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento "occultandoli su di sé" dai magazzini del Governatorato della Santa Sede. Oggi in Vaticano si è svolta la prima udienza - durata 15 minuti - alla presenza del presidente Giuseppe Pignatone. Il professionista ha confessato i fatti lo scorso novembre. Il reato di cui è accusato è avvenuto due volte, a ottobre e a novembre. Nel primo furto, è stato rubato un capo di abbigliamento. Nel secondo furto, ne sono stati rubati due. L'avvocato difensore Angelo Coccia ha chiesto una perizia psichiatrica sulla base di una perizia già effettuata. In particolare, il legale contesta che i furti sono avvenuti in una situazione psicologica particolare, perché niente potrebbe giustificare logicamente il furto. ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Un dirigentedell'ospedale San Camillo di Roma è stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento "occultandoli su di sé" dai magazzini del Governatorato della Santa Sede. Oggi insi è svolta la prima udienza - durata 15 minuti - alla presenza del presidente Giuseppe Pignatone. Il professionista ha confessato i fatti lo scorso novembre. Il reato di cui è accusato è avvenuto due volte, a ottobre e a novembre. Nel primo, è stato rubato un capo di abbigliamento. Nel secondo, ne sono stati rubati due. L'avvocato difensore Angelo Coccia ha chiesto una perizia psichiatrica sulla base di una perizia già effettuata. In particolare, il legale contesta che i furti sono avvenuti in una situazione psicologica particolare, perché niente potrebbe giustificare logicamente il. ...

