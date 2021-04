Sergio Ramos positivo | la moglie racconta | «Sta bene | è chiuso in una stanza da solo»

(Di giovedì 15 aprile 2021)è risultatoal Coronavirus settimana scorsa e laPilar Rubio spiega come sta il capitano del Real Madrid Pilar Rubio,di, hato le condizioni di salute di suo marito dopo che ha contratto il Coronavirus. Le sue parole a El Hormiguero de Antena 3. «stama èin unada. La verità è che anche io adesso sono chiusa perché i miei figli hannodall’esterno lae non posso muovermi fino a quando non trovano la chiave. In ogni caso stiamo. A parte gli scherzi i bambini stannoe stiamo facendo ...

Il Real Madrid gestisce bene la partita lungo tutto il primo tempo, dimostrando grande compattezza soprattutto nel pacchetto di difesa, orfano di, Varane e Dani Carvajal e con Valverde ...L'esperienza nei blancos non fu altrettanto incredibile come in Serie A, e finito relegato in panchina a favore di un acerbo, l'anno dopo fu venduto all'Inter. Dal 2005 al 2014, 'The ...Con un rinnovo di contratto che stenta a decollare, per il difensore del Real Madrid è quasi fatta in Premier: che beffa per la Juventus ...Sergio Ramos è risultato positivo al Coronavirus settimana scorsa e la moglie Pilar Rubio spiega come sta il capitano del Real Madrid Pilar Rubio, moglie di Sergio Ramos, ha raccontato le condizioni d ...