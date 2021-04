Secondo AS Ronaldo e Allegri non sono mai andati d’accordo (Di giovedì 15 aprile 2021) In un periodo in cui il nome di Massimiliano Allegri è nuovamente in orbita Juventus dalla Spagna arriva una notizia che in molti si aspettavano. Infatti Secondo il quotidiano sportivo AS, Ronaldo e Allegri non sono mai andati d’accordo. Questa differenza di vedute tra i due Secondo molti ha causato la partenza dell’allenatore. Forse dopo qualche anno qualcosa è cambiato? Allegri tornerà alla Juve anche con Ronaldo? In questi giorni gli interrogativi attorno alla Juventus sono molti, con i tifosi che aspettano freneticamente notizie in tal senso. COME MAI Ronaldo E Allegri NON ANDAVANO d’accordo? Che il rapporto tra i due non fosse idilliaco lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) In un periodo in cui il nome di Massimilianoè nuovamente in orbita Juventus dalla Spagna arriva una notizia che in molti si aspettavano. Infattiil quotidiano sportivo AS,nonmai. Questa differenza di vedute tra i duemolti ha causato la partenza dell’allenatore. Forse dopo qualche anno qualcosa è cambiato?tornerà alla Juve anche con? In questi giorni gli interrogativi attorno alla Juventusmolti, con i tifosi che aspettano freneticamente notizie in tal senso. COME MAINON ANDAVANO? Che il rapporto tra i due non fosse idilliaco lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Ronaldo Juventus, Stefano Tacconi scarica Ronaldo e punge Dybala ... bocciando categoricamente il giocatore più rappresentativo della squadra guidata da Andrea Pirlo : ' Cristiano Ronaldo ultimamente si arrabbia troppo: secondo me questo comportamento dà fastidio ai ...

I super banchieri brindano nell'anno nero della pandemia: bonus e maxi stipendi con l'aiuto di Stati e banche centrali ... per cui i parlamentari britannici gli diedero il soprannome di 'Ronaldo dei banchieri'. All'... Il secondo sono le metriche Esg (acronimo britannico per ambiente, sociale, governance), ormai dilaganti e ...

Tacconi: “La Juve deve ripartire senza Ronaldo. Non so se confermerei Pirlo” Ovviamente Stefano Tacconi non si è lasciato sfuggire anche il "tema allenatore". In queste ultime settimane la panchina di Andrea Pirlo è più in bilico che mai, sicuramente le vittorie contro Napoli ...

Juventus, Stefano Tacconi scarica Ronaldo e punge Dybala L'ex portiere bianconero rivela anche le sue alternative a Pirlo: Servirebbe un Capello o Trapattoni, ma anche Gattuso trasmette cattiveria.

