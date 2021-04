Roma, eseguito trapianto di trachea su un paziente post Covid19: è il primo nel mondo (Di giovedì 15 aprile 2021) eseguito al Policlinico Sant’Andrea di Roma il primo trapianto di trachea in Italia: si tratta del primo al mondo su un paziente post COVID-19. La complessa operazione è stata eseguita su un paziente di 50 anni che, a causa dell’infezione SARS-Cov2 e delle terapie necessarie per contrastare la malattia, aveva subito l’assottigliamento della trachea. Il trapianto è stato eseguito dallo staff medico di Chirurgia toracica del dottor Erino Rendina e dalla dottoressa Cecilia Menna. Complimenti ai medici e a tutto il personale. Un risultato eccellente per la ricerca medica e per la chirurgia. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 1.330 nuovi casi. Salgono i positivi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021)al Policlinico Sant’Andrea diildiin Italia: si tratta delalsu unCOVID-19. La complessa operazione è stata eseguita su undi 50 anni che, a causa dell’infezione SARS-Cov2 e delle terapie necessarie per contrastare la malattia, aveva subito l’assottigliamento della. Ilè statodallo staff medico di Chirurgia toracica del dottor Erino Rendina e dalla dottoressa Cecilia Menna. Complimenti ai medici e a tutto il personale. Un risultato eccellente per la ricerca medica e per la chirurgia. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 1.330 nuovi casi. Salgono i positivi, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto totale di #trachea in un paziente post #Covid. L'interv… - CorriereCitta : Roma, eseguito trapianto di trachea su un paziente post Covid19: è il primo nel mondo - makyriva : RT @rtl1025: ?? Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto totale di #trachea in un paziente post #Covid. L'intervento al pol… - opivarese : RT @ANSA_Salute: Al policlinico Sant'Andrea di Roma, il 3 marzo, è stato eseguito per la prima volta al mondo un trapianto totale di trache… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto totale di #trachea in un paziente post #Covid. L'intervento al pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma eseguito Scoperto un 'laboratorio del falso': il titolare vendeva i capi taroccati su internet ... hanno eseguito una perquisizione dei locali nella disponibilità di un cittadino di Belpasso, ... Audi, Alfa Romeo, Suzuki, Yamaha) e blasonate squadre di calcio (Napoli, Atalanta, Roma), pronte per ...

A Roma il primo trapianto di trachea al mondo su un paziente post Covid ...di Roma il primo trapianto di trachea al mondo su un paziente post Covid - 19 . L'intervento, effettuato il 2 marzo su un paziente di 50 anni, è durato 4 ore e 40 minuti ed è stato eseguito dall'...

Roma – Sapienza e Sant’Andrea, effettuato il primo trapianto di trachea in Italia e primo al mondo su un paziente post Covid Lo scorso 2 marzo ad un uomo di 50 anni, originario della Sicilia, è stato effettuato il primo trapianto di trachea in Italia e il primo al mondo su ...

L’ex Comandante di P.L. Ierace torna ad Ardea per dirigere le operazioni di sequestro di case popolari ATER occupate abusivamente (Meridiananotizie) Ardea, 15 aprile 2021 – Questa mattina la Polizia Locale di Roma ed Ardea si è recata presso gli edifici residenziali popolari ATER, unitamente a personale del predetto istituto, co ...

... hannouna perquisizione dei locali nella disponibilità di un cittadino di Belpasso, ... Audi, Alfa Romeo, Suzuki, Yamaha) e blasonate squadre di calcio (Napoli, Atalanta,), pronte per ......diil primo trapianto di trachea al mondo su un paziente post Covid - 19 . L'intervento, effettuato il 2 marzo su un paziente di 50 anni, è durato 4 ore e 40 minuti ed è statodall'...Lo scorso 2 marzo ad un uomo di 50 anni, originario della Sicilia, è stato effettuato il primo trapianto di trachea in Italia e il primo al mondo su ...(Meridiananotizie) Ardea, 15 aprile 2021 – Questa mattina la Polizia Locale di Roma ed Ardea si è recata presso gli edifici residenziali popolari ATER, unitamente a personale del predetto istituto, co ...