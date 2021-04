Queste stoviglie? Pericolosissime | come sviluppano sostanze cancerogene | choc in tavola

(Di giovedì 15 aprile 2021) Avete presente ledi bambù, dalle forchette ai coltelli e fino ai piatti? Bene, in Svizzera verranno presto vietate. Anche se ecosostenibili e "green". La ragione?spiega ilfattoalimentare.it, verranno ritirate dal mercato e vietate perché possono essere dannose per la salute dei consumatori. Insomma, l'alternativa ecologica nasconderebbe delle gravi insidie. Il punto è che questi prodotti sono realizzati miscelando le fibre di bambù con resine e polimeri plastici, che possono contaminare gli alimenti conpericolose,melammina e formaldeide. Per questo non sono né biodegradabili né compostabili. Ancora la data del ritiro ufficiale non è stata comunicata, ma il provvedimento è stato confermato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) a RSI. La decisione ...

Advertising

flavio34961600 : Cara ministra, quindi ci saranno queste isole COVID free, di cui al bando Consip per recepire containers lavatrici… -

Ultime Notizie dalla rete : Queste stoviglie

Il tutto mentre in contemporanea altri detenuti sbattevano pentole econtro le finestre ... I poliziotti incondizioni lavorative temono per la propria incolumità. Nelle ultime ...Leggi anche :in bambù, per Altroconsumo non sono green, né sicure: potrebbero rilasciare formaldeide e melamina Migrazione di prodotti tossici nel cibo Il problema di...Le stoviglie in bambù saranno presto vietate in Svizzera, perché possono essere dannose per la salute dei consumatori. Pubblicizzati come un’alternativa ecologica e vegetale a piatti e bicchieri di pl ...Il rubinetto da cucina è un accessorio di design indispensabile e che va scelto non solo in base all’estetica ma anche alla funzionalità ...