Pomezia | incidente sulla Pontina | una vittima

Una nuova vittima sulla Pontina all'altezza di Pomezia. Stava attendendo l'ok ad entrare con il suo mezzo pesante nello stabilimento della Crik Crok a Pomezia, lungo la via Pontina quando è stato investito e ucciso. E' un autotrasportatore di 56 anni originario della Bosnia la vittima del terribile incidente avvenuto sulla corsia laterale della 148 in territorio comunale di Pomezia poco prima delle 23. Stando a quanto emerge, l'autotrasportatore era appena sceso dal suo camion quando una Renault Clio condotta da un 21enne residente proprio nella cittadina romana, lo ha travolto. Nonostante l'intervento del 118 che tra l'altro ha preso in carico anche il giovane automobilista e i suoi due passeggeri, per il camionista ...

