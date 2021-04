**Pd: Letta, 'contento per rapporto con Conte, non ci faremo sgambetti'** (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : LETTA INCONTRA LA ONG PER LA QUALE SABATO SALVINI È A PROCESSO: IMBARAZZANTE! Salvini: 'Sabato vado a processo pro… - Agenzia_Ansa : Letta vede il fondatore di Open Arms. Salvini: 'Non ho parole'. Nuova lite fra il leader del Pd e il leader della L… - Linkiesta : Il caso Bettini dimostra che Letta non può stare «con Draghi ma anche con Conte». Il Pd è il primo partito nella s… - DimitriTinti : RT @Arturo_Parisi: “Letta dichiara guerra alle correnti e Bettini inaugura una nuova corrente Letta fa sua l’agenda Draghi e Bettini innalz… - assaloni : RT @ItalicaTestudo: Mentre la #Lega e la #Meloni chiedono la #riapertura delle attività commerciali, il segretario del Pd #Letta incontra O… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta Letta: difendo Speranza, tiene duro su aperture sconsiderate Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato a Piazza Pulita su La7. E' 'sbagliato l'approccio delle due curve, tutti vogliamo aprire ma va fatto quando saremo in sicurezza per farlo', '...

Covid, Letta: mozione sfiducia a Speranza è una vergogna Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato a Piazza Pulita su La7.

Enrico Letta su Matteo Salvini a Piazzapulita: "Con lui meglio del previsto, il rapporto può essere positivo" Enrico Letta spiazza Corrado Formigli nella puntata di giovedì 15 aprile di Piazzapulita , su La7, quando parla di Matteo Salvini .

Egitto: Letta, 'Al Sisi è un dittatore' Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Al Sisi "è un dittatore". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza Pulita su La7.

Lo ha detto il segretario delEnricointervistato a Piazza Pulita su La7. E' 'sbagliato l'approccio delle due curve, tutti vogliamo aprire ma va fatto quando saremo in sicurezza per farlo', '...Lo ha detto il segretario delEnricointervistato a Piazza Pulita su La7.Enrico Letta spiazza Corrado Formigli nella puntata di giovedì 15 aprile di Piazzapulita , su La7, quando parla di Matteo Salvini .Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Al Sisi "è un dittatore". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza Pulita su La7.