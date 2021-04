'Noi siamo noi e voi non siete un ... ': 8 giornali insieme per non farsi bruciare la notizia dai più piccoli (Di giovedì 15 aprile 2021) Che magari, c oi potenti mezzi e l'immediatezza del "webbe", escono anche prima ovunque bruciandosi! Suvvia, è così volgaVe… Suvvia, non possono uscire Fanpage o Open o Leggo o magari TPI prima di ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Che magari, c oi potenti mezzi e l'immediatezza del "webbe", escono anche prima ovunque bruciandosi! Suvvia, è così volgaVe… Suvvia, non possono uscire Fanpage o Open o Leggo o magari TPI prima di ...

Advertising

CarloCalenda : Che modo stupido e fanciullesco di “pensare”. Non siamo più neanche al “se non sei con noi sei di destra” ma “se no… - borghi_claudio : MA... MA... MA... ma le stragi a seguito delle vacanze di Pasqua a Ibiza con i ristoranti tutti aperti? Noi invece,… - Giorgiolaporta : Avevate detto che due giorni dopo la #Brexit non gli sarebbero arrivati i medicinali. Mentre loro hanno superato l… - Mich53108243 : Ci siamo noi con te,Lola.?? #amemici20 - pinkfloydssolo : RT @trashloger: Comunque io devo ancora capire se noi nati tra il 97 e il 99 siamo millennials o gen z o una via di mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Noi siamo Antonella Clerici in lacrime: 'È morta di Covid, era giovanissima e sempre sorridente' 'Noi siamo una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti, lei è stata tanti anni con me, una donna sempre sorridente'. Carmela ha lasciato un marito e due figli, a loro Antonella Clerici ha voluto ...

Ad Pfizer, realistico un ritorno alla normalità in autunno "Abbiamo appena finito uno studio su 46 mila individui e siamo pronti a presentare i risultati ... "Noi stiamo programmando di aumentare drasticamente le nostre forniture di vaccini ai Paesi europei ...

Israele torna (quasi) alla normalità: da domenica non ci sarà più obbligo di mascherina all’aperto Dopo il successo della campagna di vaccinazione contro il Covid, la più veloce del mondo, Israele compie un ulteriore e decisivo passo verso il ...

Vitalizio al corrotto Formigoni, il Senato riconosce che la decisione vale anche per Del Turco. M5s chiede alla Casellati di fare appello Il consiglio di presidenza di Palazzo Madama si è limitato a prendere atto della decisione dell'organo interno. Di fatto lo stop del vitalizio per l'ex leader Psi e sindacalista non sarà operativo in ...

una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti, lei è stata tanti anni con me, una donna sempre sorridente'. Carmela ha lasciato un marito e due figli, a loro Antonella Clerici ha voluto ..."Abbiamo appena finito uno studio su 46 mila individui epronti a presentare i risultati ... "stiamo programmando di aumentare drasticamente le nostre forniture di vaccini ai Paesi europei ...Dopo il successo della campagna di vaccinazione contro il Covid, la più veloce del mondo, Israele compie un ulteriore e decisivo passo verso il ...Il consiglio di presidenza di Palazzo Madama si è limitato a prendere atto della decisione dell'organo interno. Di fatto lo stop del vitalizio per l'ex leader Psi e sindacalista non sarà operativo in ...