TV7Benevento : Migranti: Calderoli, 'Letta dica ad Open Arms di sbarcare clandestini in Spagna'... -

Durissimo il giudizio della Lega , queste le parole di Roberto: «Qualcuno gentilmente mi spiega perché la Open Arms, nave di una ONG spagnola, che ha raccolto iin acque libiche, ...... che ha raccolto iin acque libiche, che ha cercato di entrare in acque maltesi, è dovuta per forza venire in Italia ed essere accolta? - tuona il senatore della Lega, Roberto-. ...scordandosi di puntare verso i porti italiani... Non abbiamo dubbi su questo, vero Letta?" Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.