Mick Schumacher: 'Più sereno, in gara ho 57 giri di esperienza in più' (Di giovedì 15 aprile 2021) L'emozione del primo GP della vita si è consumata in Bahrain , ed oggi Mick Schumacher può affacciarsi ad Imola con un po' di ansia in meno e con un pizzico di esperienza in più. Qua dove suo padre ha ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) L'emozione del primo GP della vita si è consumata in Bahrain , ed oggipuò affacciarsi ad Imola con un po' di ansia in meno e con un pizzico diin più. Qua dove suo padre ha ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Giovinazzi: “#AlfaRomeo cresciuta, si può lottare”. Mick Schumacher: “Imparo di gara in gara” #F1 - Gazzetta_it : #Giovinazzi: “#AlfaRomeo cresciuta, si può lottare”. Mick Schumacher: “Imparo di gara in gara” #F1 - sportface2016 : #F1, le parole di Mick #Schumacher alla vigilia dell'#EmiliaRomagnaGP - annoyingsoul29 : Giovinazzi dopo essere stato sputtanato da Mick Schumacher in conferenza che per poco non gli ha fregato il sedile: - annoyingsoul29 : Mick Schumacher e Max Verstappen sono il duo di cui non sapevo di aver bisogno -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher Mick Schumacher: 'Più sereno, in gara ho 57 giri di esperienza in più' L'emozione del primo GP della vita si è consumata in Bahrain , ed oggi Mick Schumacher può affacciarsi ad Imola con un po' di ansia in meno e con un pizzico di esperienza in più. Qua dove suo padre ha portato a casa ben sette successi, Mick si augura di aumentare ancor ...

Giovinazzi: 'Alfa Romeo cresciuta, si può lottare'. Mick Schumacher: 'Imparo di gara in gara' un Antonio Giovinazzi ottimista quello che si avvicina al GP dell'Emilia Romagna. Il pugliese dell'Alfa Romeo corre in casa e come i piloti ferraristi è dispiaciuto per la mancanza di pubblico. Però ...

Mick Schumacher lavora con ex tecnici Ferrari: “Molto simile a papà Michael” Sport Fanpage Schumacher: "Più sereno, in gara ho 57 giri di esperienza in più" Il pilota della Haas ha ammesso che potrà affrontare Imola con un pizzico di tensione in meno, sfruttando l'esperienza accumulata in Bahrain, soprattutto in fatto di gomme ...

F1 GP Emilia Romagna Imola 2021, Schumacher: “Più a mio agio dopo gara in Bahrain” “C’è stato un po’ di tutto nella gara in Bahrain, abbiamo potuto capire i vari schemi e soprattutto le gomme. Ho 57 giri di gara in più nel mio bagaglio, quindi mi sento più a mio agio”. Così Mick Sch ...

L'emozione del primo GP della vita si è consumata in Bahrain , ed oggipuò affacciarsi ad Imola con un po' di ansia in meno e con un pizzico di esperienza in più. Qua dove suo padre ha portato a casa ben sette successi,si augura di aumentare ancor ...un Antonio Giovinazzi ottimista quello che si avvicina al GP dell'Emilia Romagna. Il pugliese dell'Alfa Romeo corre in casa e come i piloti ferraristi è dispiaciuto per la mancanza di pubblico. Però ...Il pilota della Haas ha ammesso che potrà affrontare Imola con un pizzico di tensione in meno, sfruttando l'esperienza accumulata in Bahrain, soprattutto in fatto di gomme ...“C’è stato un po’ di tutto nella gara in Bahrain, abbiamo potuto capire i vari schemi e soprattutto le gomme. Ho 57 giri di gara in più nel mio bagaglio, quindi mi sento più a mio agio”. Così Mick Sch ...