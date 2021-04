Lazio, Marusic jolly biancoceleste: va blindato (Di giovedì 15 aprile 2021) In questa stagione, Adam Marusic ha sorpreso tutti rivelandosi un vero jolly per Simone Inzaghi. Ora la Lazio deve blindarlo Simone Inzaghi ha riscoperto la duttilità di Adam Marusic, risultato tra i migliori in campo contro il Verona. Dopo averlo schierato da esterno destro o all’occorrenza sinistro, il tecnico gli ha dato fiducia anche nel ruolo di terzo centrale di destra, soprattutto negli ultimi due mesi, in concomitanza con i vari infortuni che hanno falcidiato il reparto arretrato. Dopo Acerbi, il montenegrino è il calciatore più utilizzato (3.094 minuti contro i 3.178 del difensore), 38 presenze totali di cui 28 in campionato, condite da due gol pesanti contro Udinese e Atalanta. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Lazio NEWS 24 Scoperto da Tare nel 2017 quando giocava nell’Oostende, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) In questa stagione, Adamha sorpreso tutti rivelandosi un veroper Simone Inzaghi. Ora ladeve blindarlo Simone Inzaghi ha riscoperto la duttilità di Adam, risultato tra i migliori in campo contro il Verona. Dopo averlo schierato da esterno destro o all’occorrenza sinistro, il tecnico gli ha dato fiducia anche nel ruolo di terzo centrale di destra, soprattutto negli ultimi due mesi, in concomitanza con i vari infortuni che hanno falcidiato il reparto arretrato. Dopo Acerbi, il montenegrino è il calciatore più utilizzato (3.094 minuti contro i 3.178 del difensore), 38 presenze totali di cui 28 in campionato, condite da due gol pesanti contro Udinese e Atalanta. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Scoperto da Tare nel 2017 quando giocava nell’Oostende, ...

